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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يزف بشرى سارة لجماهير الأرجنتين بشأن ميسي

ميسي
ميسي
قسم الرياضة

قال المدرب ليونيل سكالوني، إن ليونيل ميسي يتعافى بصورة جيدة من إصابة عضلية تعرض لها مؤخرا، وقد يكون جاهزا للمشاركة في المباريات التحضيرية الأخيرة للأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم.

كان ميسي (38 عاما) قد أُصيب خلال مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة بالدوري الأمريكي للمحترفين فاز فيها فريقه 6-4 على فيلادلفيا يونيون قبل عشرة أيام، ما أثار مخاوف بشأن جاهزيته البدنية مع اقتراب كأس العالم.


وتستعد الأرجنتين، حاملة اللقب، لمواجهة هندوراس في تكساس اليوم السبت، قبل أن تلتقي أيسلندا في ألاباما يوم الثلاثاء، في آخر مباراتين وديتين قبل البطولة.


وقال سكالوني: “ليو بحالة جيدة، وتدرب مع المجموعة بالفعل خلال جزء من الحصة، وهذا أمر مهم، لم يعد يتدرب بشكل منفصل”.


وأضاف "إنه يتحسن بشكل ملحوظ، وقد يشارك لبضع دقائق في إحدى المباراتين (التحضيريتين)، سنرى إن كانت المباراة القادمة أم التي تليها، لكنه في وضع أفضل بكثير، وهذا يمنحنا طمأنينة".


ومع استعداد ميسي لخوض كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، كشف سكالوني أيضا عن موقف طريف دار بينه وبين قائد المنتخب عند إبلاغه باختياره ضمن القائمة.


وقال: "أرسلت له رسالة، فأخبرني أنه سينتظر إعلان القائمة ليرى إن كان قد تم استدعاؤه، فقلت له: لقد تم استدعاؤك. هكذا ببساطة"


وكان ميسي، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد قاد الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم في قطر عام 2022.

مجموعة الأرجنتين


ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، حيث تستهل الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر في 16 يونيو، قبل أن تلتقي النمسا والأردن ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

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