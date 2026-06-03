أرجنتيني .. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن المرشح لتدريب الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، عن المدير الفني المرشح لتدريب النادي الأهلي خلال الموسم الجديد.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "المرشح الأول لتدريب الأهلي حاليًا هو رايمون أو رامون دياز، مدرب كرة قدم أرجنتيني ولاعب سابق، وُلد في أغسطس 1959 بمدينة لا ريوخا في الأرجنتين.. لعب كمهاجم مع أندية كبيرة مثل ريفربليت ونابولي وانتر ميلان وفلوراتينا، كما مثّل منتخب الأرجنتين.

وتابع: “كمدرب، حقق نجاحات كبيرة خاصة مع ريفر بليت الارجنتيني، ويُعد من أكثر المدربين الأرجنتين تتويجًا بالألقاب.. كما درّب منتخب باراجواي وتولى تدريب الهلال السعودي في فترتين وحقق معه الدوري وكأس الملك ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا”.