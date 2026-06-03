أكثر أهمية من زيزو .. «ميدو» يُطالب الأهلي بتجديد عقد حسين الشحات

شدّد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، على أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، يُعد أحد أبرز الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر، مطالبًا إدارة النادي بالإسراع في تجديد عقده والحفاظ على استمراره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “ميدو”، خلال تصريحاته ببرنامج «هنا المونديال»، أن الشحات يمتلك خبرات كبيرة اكتسبها من سنوات طويلة داخل القلعة الحمراء، وكان له دور مؤثر في العديد من النجاحات والبطولات التي حققها الفريق.

وأشار إلى أن وجود اللاعب لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى تأثيره داخل غرفة الملابس وقدرته على التعامل مع الضغوط والمباريات الحاسمة، وهو ما يجعله من العناصر المهمة في تشكيل الأهلي.

وأضاف “ميدو” أن إدارة الأهلي مطالبة بحسم ملف التجديد مبكرًا، مؤكدًا أن الشحات يمثل قيمة كبيرة للفريق بفضل خبراته وتاريخه مع النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسين الشحات يتفوق، من وجهة نظره، على أحمد سيد «زيزو» من حيث الأهمية داخل الأهلي، استنادًا إلى ما قدمه بقميص الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية ودوره في العديد من الإنجازات.