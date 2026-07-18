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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: أكاديمية قلب المبرة تحصل على الاعتماد كمركز إقليمي وعالمي للتصوير القلبي الوعائي من الجمعية الأوروبية للتصوير القلبي الوعائي (EACVI)

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

اعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد “أكاديمية قلب المبرة” بالمؤسسة العلاجية مركزًا إقليميًا معتمدًا للتدريب في مجال التصوير القلبي الوعائي من قبل الجمعية الأوروبية للتصوير القلبي الوعائي (EACVI).

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان هذا الاعتماد يُعد نقلة نوعية تجعل “أكاديمية قلب المبرة” أول مركز معتمد في مصر وقارة أفريقيا، والمركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط، لينضم إلى نخبة عالمية تضم 100 مركز معتمد فقط حول العالم، فى إنجاز جديد  يعزز الريادة المصرية في طب القلب.

‏‎تعزيز قدرات المنظومة الصحية

واضاف ان هذا الإنجاز ياتى تتويجًا لجهود المؤسسة العلاجية في تعزيز التميز الطبي والتعليمي، من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية في مجال التصوير القلبي الوعائي، وتطبيق أعلى المعايير الأوروبية الدولية. ويُسهم المركز في تطوير الكوادر الطبية المصرية والأفريقية، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية في التشخيص المبكر والدقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، إن هذا الاعتماد تحقق بدعم وتعاون استراتيجي مع شركاء التنمية المستدامة . 
 واكد شقوير ان اعتماد أكاديمية قلب المبرة يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية. مشيرا الى الاستمرار في بناء قدرات الأطباء والباحثين، لوضع مصر في مكانة رائدة على خريطة الطب العالمي، خاصة في مجال طب القلب.”

يذكر ان ‎ أكاديمية قلب المبرة تُعد نموذجًا للتميز الطبي المصري، حيث تجمع بين الخبرة السريرية المتقدمة، وبرامج التدريب المعتمدة دوليًا، والتكنولوجيا الحديثة، لتقدم خدمات تدريبية وتشخيصية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

EACVI أكاديمية قلب المبرة الجمعية الأوروبية وزارة الصحة والسكان الشرق الأوسط القلب

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