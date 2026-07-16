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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير مستشفى هليوبوليس بالتعاون مع جامعة فيينا

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
أ ش أ

عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات الخاصة بتطوير وإدارة مستشفى هليوبوليس بالتعاون مع جامعة فيينا، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاع الصحي والشراكة مع المؤسسات الدولية المرموقة، مشيراً إلى أن تطوير مستشفى هليوبوليس يُعد نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات علاجية متطورة تليق بالمواطن المصري وتواكب أحدث النظم الصحية العالمية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار بأن الاجتماع استعرض المخطط العام للمستشفى والخدمات الطبية المستهدفة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع طب الأطفال وتخصصاته الدقيقة، ليصبح مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال.

وأضاف أن الوزير وجه بتذليل جميع العقبات لضمان سرعة التنفيذ، مشيداً بجدية و التزام الجانب النمساوي وممثلي جامعة فيينا، التي تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في الإدارة والتشغيل والخدمات الطبية، كما أثنى على جهود المؤسسة العلاجية في تنسيق العمل وتجهيز الملفات الفنية للبدء الفوري في المشروع.

وأكد المتحدث الرسمي أن مشروع تطوير مستشفى هليوبوليس يمثل أحد المشروعات الطبية المهمة التي تمتلك مقومات الريادة الإقليمية، بفضل الشراكة الأكاديمية والطبية المتكاملة مع جامعة فيينا.

وحضر الاجتماع الدكتور هاني إمبابي، مدير عام الشئون الطبية بالمؤسسة العلاجية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والمستشار حسام رتيب، المستشار القانوني للمؤسسة العلاجية.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مستشفى هليوبوليس جامعة فيينا

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