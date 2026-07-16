الدواجن تواصل الهبوط.. الكيلو يعود إلى 65 جنيهًا والبيض يحافظ على استقراره

عادت أسعار الدواجن البيضاء إلى التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، بعدما سجل سعر الكيلو في المزارع نحو 65 جنيهًا، في ظل زيادة المعروض

مع تصاعد التوتر.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس بالبنوك عقب انخفاضها .. أسعار الدواجن البيضاء في الاسواق اليوم الخميس

واستمرار وفرة الإنتاج، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والتذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وتوقعت الأسواق أن يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بين 75 و80 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع، فيما استقرت أسعار البيض عند مستوياتها الحالية.



وفرة الإنتاج



أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، وهو ما مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وأوضح أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب الدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن في مصر بلغ نحو 1.6 مليار طائر، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.



الأسعار اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء في المزارع 65 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 75 و80 جنيهًا.

كما سجلت الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتباع للمستهلك بين 55 و60 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الساسو 81 جنيهًا بالمزرعة، ووصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 91 و100 جنيه للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات، والبيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي ما بين 120 و130 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكتكوت الأبيض (شركات) بين 8 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 6 و7 جنيهات، فيما بلغ سعر كتكوت الفيومي 6 جنيهات.

وسجل البط المسكوفي 25 جنيهًا، والبط المولر 25 جنيهًا، والبط البيور 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر السمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.



اكتفاء ذاتي



أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج ساهمت في استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة تواصل دعم صناعة الدواجن والتوسع في الإنتاج، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية مع زيادة الصادرات، في ظل الاهتمام الحكومي بتطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.