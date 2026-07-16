وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة منظومة الرمد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع القومي لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة وتحدي الشركات، بهدف تطوير وميكنة منظومة الرمد بالمشروع القومي.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أولوية قصوى لحوكمة الخدمات الصحية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو تحديث خدمات الرمد من خلال تطوير النظام الإلكتروني وربط الوحدات الطبية إلكترونيًا، بما يحقق إحكام الرقابة، ورفع كفاءة إدارة البيانات، وتسريع إجراءات تقديم الخدمة، وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار الطبي وتعزز متابعة المرضى، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الأعمال وقياس مؤشرات الأداء، من أعداد الوحدات المفعلة إلى أثر المنظومة في تقليل قوائم الانتظار.

وأكد عبدالغفار أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف الدولة في توفير خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ٢٢ والمشرف على المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار،