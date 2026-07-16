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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد : اتاحة حجز القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ 15 يومًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الفقي

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اتاحة إمكانية حجز مقاعد القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا، وحتى قبل قيام القطار بـ12 ساعة، بدلًا من 24 ساعة المعمول بها  ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول .


ويتيح التطبيق إمكانية حجز تذاكر السفر على جميع القطارات المكيفة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية ، إلى جانب الاستعلام عن مواعيد القطارات والخدمات المختلفة، مع إمكانية سداد قيمة التذاكر إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال الخصم المباشر من الحسابات البنكية، بما يوفر الوقت والجهد على الركاب ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.


ويأتى ذلك  في إطار تطوير منظومة حجز وصرف تذاكر السفر بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة ، وتطبيق نظم التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لجمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم من الحصول على تذاكر السفر بطريقة ميسرة   .

الهيئة القومية مصر الخدمات المقدمة الركاب

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