وزير الصحة يبحث تنفيذ مدينتين طبيتين بالعاصمة الجديدة و العلمين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة مع ممثلي مجموعة «إنفينشور» (Inventure Group)، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعي المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (CMC)، والمدينة الطبية بمدينة العلمين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تولي أولوية قصوى لتطوير القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروعين يمثلان نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية المتكاملة، ويساهمان في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية والسياحة الصحية.

واستعرض الوزير منصة السياحة الصحية التي توفر تجربة متكاملة للمرضى الدوليين من خلال التسجيل الإلكتروني وحجز المواعيد والتنسيق مع المنشآت الصحية، بما يسهل رحلة العلاج ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وقدم الاجتماع عرضاً تفصيلياً لمشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة، الذي يُقام على مساحة 930 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 5000 سرير، ويضم مستشفيات تخصصية ومراكز طبية متكاملة وعيادات خارجية ووحدات رعاية مركزة وغسيل كلوي، بالإضافة إلى مركز متكامل للتعليم والتدريب الطبي ومراكز البحث العلمي والابتكار ومنظومة إدارة بيانات صحية متقدمة، مع مناطق سكنية للأطباء وفنادق للمرضى ومرافق خدمية متكاملة.

خطة تنفيذية متكاملة

ووجه الوزير بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل المراحل الزمنية والتكلفة التقديرية وآليات الإدارة والتشغيل، مع جدول زمني واضح للبدء في المشروعين وفق أحدث المعايير العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن جانب مجموعة إنفينشور: السيد كريم نخلة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والسيد محي الدين جمعة الصندوق السيادي السعودي، واللواء أمين محمد أمين، والمهندس رزق إسماعيل، واللواء أحمد الطناني.