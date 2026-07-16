أنا فلاح من المنوفية.. أبرز تصريحات مصطفى كامل في مؤتمر الاعتذار للشرقية

أقيم ظهر اليوم، مؤتمر صحفي للفنان مصطفى كامل، خلال مقر النقابة العامة للمهن الموسيقية، لتوضيح واقعة الفيديو المسرب الذي تسبب في أزمة مع أهل محافظة الشرقية، بعد التباس الأمر.

وخلال المؤتمر الصحفي، أدلى مصطفى كامل، بعدة تصريحات نرصد أبرزها فيما يلي:

باعتذر لكل أهل الشرقية اللي فهموا كلامي غلط.. والفيديو تم اجتزاؤه في هذا التوقيت ضمن حملة ممنهجة ضدي.

كل الاحترام لمحافظة الشرقية من فلاحينها لقامتها الكبيرة مستشارين ونواب مجلس شعب ومحامين وموسيقيين.

أنا فلاح من المنوفية وابويا ظابط جيش وما اقدرش اغلط في أهل الشرقية ولا ناسها.

أنا مش فاكر الشخص اللي كنت بحقق معاه.. وتعرضت لحملة ممنهجة واتهمت اللي كانوا في التحقيق ببلاغ للنائب العام باستثناء د. محمد عبدالله اللي كان جنبي في الفيديو.

هييجي وقت بعد ما امشي من نقابة الموسيقيين ويتقال أن فترتي كانت أنزه فترة.. أنا استلمت النقابة فيها 69 مليون جنيه دلوقتي فيها مليار الا ربع.

مصطفى كامل يعتذر لأبناء الشرقية

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا ردا على ماتم تداوله مؤخرا، وقال تابعت ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات نُسبت إليّ، وما صاحبها من ردود فعل، وأود أن أوضح أن الحديث الذي تم تداوله قد تم تصويره خلسة ودون علمى منذ أربعة أعوام كاملة واجتُزئ من سياقه تماماً وتم تحريفه، وتم تداول أجزاء منه بمعزل عن مضمونه الكامل والذى يختص بالشأن النقابى والبعيد كل البعد عن محافظة الشرقية الحبيبه وأهلها الكرام بما أفضى إلى فهمٍ مغاير تمامًا للحقيقه .

وأضاف الشرقية ليست مجرد محافظة، بل هي أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تٌنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن، ومن ثم، فإن أي فهم يُوحي بأنني قصدت الإساءة إلى أبناء الشرقية هو عار تماماً من الصحة و لا يعكس حقيقة موقفي تجاه هذه المحافظة العزيزة على قلبى ووجدانى، ولا يتفق مع ما أحمله لهم من بالغ الاحترام والتقدير على كل المستويات .

واشار وإذا كان ما تم تداوله قد تسبب في شعور أي من أبناء الشرقية بالضيق أو الإستياء، فإنني أؤكد أن ذلك لم يصدر منى ولم يكن مقصدي على الإطلاق، حيث أن الجزء المُقتطع والمٌحرف كان بمناسبة مباشرة الشأن النقابى دون التطرق إلى أهل الشرقية من قريب أو بعيد، ومع ذلك أتقدم بالإعتذار لكل من تأذى من هذا الفهم والذى خالف حقيقة الأمر، مؤكدًا أن تقديري لأبناء الشرقية ثابت، ولا يقبل التشكيك أو المزايدة.

وأكرر أن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى أربع سنوات كاملة منذ عام ٢٠٢٢ أثناء جلسة تحقيق مع عضو مجلس نقابة بالشرقية، وتم تصويره خلسة وتحريفه عمداً، وقد أتخذت كافة الإجراءات القانونيه حيال الصفحات المغرضة القائمة على نشر هذا المقطع وأهيب بالجميع تحرى الدقة قبل إصدار الأحكام على شخصى بما يخالف الحقيقة ، لأن اجتزاء الكلمات من سياقها وكذا تحريفها لا يخدم الحقيقة، ولا يفضي إلا إلى إثارة الجدل، وزرع الفتنة التى حاول المغرضين إشعالها وهذا ما لم و لن أسمح به على الإطلاق خاصة ًبينى وبين محافظة أعتز وأشرُف بصداقتى وأخوتى لأهلها جميعاً من كافة الأطياف .

وفي الختام، أجدد خالص احترامي وتقديري لأبناء محافظة الشرقية، ولجميع أبناء الشعب المصري، سائلًا الله أن يديم بيننا المحبة والاحترام، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وطننا .