فنانو مصر يؤيدون تفعيل حق الأداء العلني

شهد نادى نقابة المهن التمثيلية،أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بقيادة د. أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والنجم الكبير يحيى الفخرانى، والنائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمؤلفين ، لبحث آليات تفعيل حق الأداء العلنى .

وأسفر الاجتماع الي تأييد تفعيل حق الأداء العلني ، مع تفويض النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حقوق أصحابها.

وشهد الاجتماع حضور كل من يحيى الفخرانى،أشرف زكى، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب الفنانات الهام شاهين، ليلى علوى، وهالة صدقى، وصابرين، ونجلاء بدر، وبسمة، ورانيا فريد شوقى، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومنى عبدالغنى، شريف منير، وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وباسم سمرة، وسيد رجب، ومحمد رياض، وخالد سليم، ومحمد محمود، وأحمد صيام، وأحمد مجدى، ومحمد علاء، ومحمد رجب، وإيهاب فهمى، وأيمن عزب، إلى جانب عدد من المخرجين والمؤلفين، منهم أمير رمسيس، ووليد الحلفاوى، وأيمن سلامة، والمستشار ماضى توفيق الدقن.

وأكد النائب والفنان ياسر جلال ، خلال كلمته باللقاء ان هذا الحق يمثل استحقاقًا قانونيًا يسهم فى تطوير الصناعات الثقافية فى مصر، ويحفظ الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين وفنانى الأداء، مؤكدًا أهمية استرداد هذه الحقوق بما يتماشى مع النظم المطبقة فى العديد من دول العالم.