هيفاء وهبي تهدد بمقاضاة فتاة أساءت إليها بسبب صور دون فلتر

هددت الفنانة هيفاء وهبي باتخاذ إجراءات قانونية ضد فتاة اتهمتها بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها دون استخدام فلاتر، وادعاء الأخيرة أن الفنانة تعتمد على الفلاتر لتحسين مظهرها.

وردت هيفاء وهبي على التعليق عبر خاصية “القصص” في حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث أعادت نشر صورة الفتاة وعلقت قائلة: «معقول عاملين حملة تشهير على صورة ليا وصورة كيوت كمان؟ اللي بالصورة كذابة.. خليني أشوف القضاء كيف هيتصرف مع أشكالك، أنا بتعامل بلطف مع كل الناس، حتى مع الأفاعي بتصور».

من جانب آخر، قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد أحد الأطباء؛ لاتهامه باستغلال صورها الشخصية ومقاطع من أعمالها الفنية في حملات دعائية له، دون الحصول منها على موافقة قانونية مسبقة، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل.