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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حارس مرمى الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
سارة عبد الله

أعلن احمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم.

وكتب أحمد عادل عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “لكل بداية نهاية، واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب 20 عامًا في الدوري المصري كانت مليئة بالكفاح والتعب والإخلاص والتفاني. أنعم الله عليّ، خلال هذه السنوات، بالتتويج بأكثر من 24 بطولة مع الكيان العظيم، النادي الأهلي".

وتابع: “وعلى مدار هذه الرحلة، لم يتخلَّ عني جمهور النادي الأهلي يومًا، وظل سندًا وداعمًا لي، حتى وأنا خارج أسوار النادي. شكرًا جمهور النادي الأهلي. شكرًا جمهور مصر”.

وتابع: “وسأظل ممتنًا لكل مدرب، ولكل مسؤول، ولكل زملائي اللاعبين الذين سهّلوا عليّ هذه الرحلة. شكرًا النادي الأهلي العظيم. شكرًا نادي مصر للمقاصة. شكرًا نادي الجونة. شكرًا النادي الإسماعيلي العريق. وشكرًا لأسرتي على تحملها مشقة هذه الرحلة، وعلى دعمها ومساندتها لي في كل الأوقات”.

واختتم: “اليوم، تنتهي رحلتي كلاعب، ورغم صعوبة هذا القرار، فإن ما يهون عليّ هو أنني أبدأ رحلة جديدة داخل بيتي… النادي الأهلي”.

أحمد عادل عبد المنعم الاهلي اعتزال كرة القدم

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