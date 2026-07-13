أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي سيحقق مكاسب عديدة بالفروع الجديدة وهذه رسالتي لجهاز المنتخب

علق أحمد عادل عبد المنعم، على إفتتاح النادي الأهلي لفرع المنصورة الجديدة، قائلا:" حاجة مشرفة لكل أهلاوي.

وتابع عبد المنعم في تصريحات لموقع صدي البلد،:" فرحان لتوسع النادي الأهلي داخل مصر وببارك لكل جمهور الأهلي ومجلس الادارة، مشيرا إلي أن الأهلي سيحقق مكاسب عديدة بالفروع الجديدة.

ووجه رسالة لمنتخب مصرـ قائلا: " ببارك لكابتن حسام حسن وكل لاعبي المنتخب قدموا اداء مشرف وشرفوا مصر وانجاز محصلش قبل كده".

ويأتي إنشاء مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة ضمن استراتيجية النادي للتوسع في مختلف المحافظات وتقديم خدماته لشريحة أكبر من الأعضاء، حيث يقام المقر على مساحة 40 فدانًا، على أن تكون ملكيته وإدارته وتشغيله تحت إشراف النادي الأهلي بشكل كامل.

وتتولى شركتا «دلتا كابيتال» برئاسة عبد الهادي حجازي و«نيشنز أوف سكاي» برئاسة تامر نبيل تنفيذ المشروع، وفق اتفاق يمنحهما نسبة من حصيلة بيع العضويات خلال المراحل الأولى، بالشراكة مع النادي، قبل أن تؤول جميع عوائد العضويات والأرباح مستقبلًا إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُنفذ المقر الجديد وفق النموذج المعتمد في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من حيث مستوى الإنشاءات والخدمات، بما يواكب أحدث المعايير الرياضية العالمية.

وسيضم المشروع مبنى اجتماعيًّا، ومبنى إداريًّا، وأربعة ملاعب لكرة القدم، وملاعب لكرة السلة، وكرة اليد والكرة الطائرة ومسجدًا، ومدينه ألعاب مائية إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق.