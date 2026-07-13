عبد الهادي حجازي: مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة مبنى متكامل للنادي

أكد المهندس عبد الهادي حجازي، رئيس شركة «دلتا كابيتال» للتطوير العقاري، أن وجود مقر للنادي الأهلي في مدينة المنصورة حدث استثنائي وفريد، ومصدر فخر وسعادة كبيرة لمحافظة الدقهلية.

وقال رئيس شركة «دلتا كابيتال» خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة: «بداية أود أن أرحب بكافة الحضور، بداية من مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسادة المحافظين والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد اليوم وحضور هذه المناسبة التاريخية».

وأضاف المهندس عبد الهادي حجازي: «مقر الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة هو مبنى متكامل للنادي في عاصمة الدلتا، المنصورة الجديدة».

واختتم رئيس شركة «دلتا كابيتال» كلمته بتقديم الشكر إلى مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تدشين مقر جديد للأهلي في مدينة المنصورة الجديدة، كما وجه الشكر إلى كافة المسؤولين الداعمين للاستثمار.