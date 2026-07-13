إينو: فرع الأهلي بالمنصورة استثمار في المستقبل.. واكتشاف المواهب أهم مكاسبه

أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن افتتاح فرع جديد للنادي بمدينة المنصورة الجديدة يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة الأهلي، تعكس رؤية مجلس الإدارة للتوسع المؤسسي والوصول إلى جماهير القلعة الحمراء في مختلف أنحاء الجمهورية.



وقال إينو إن الأهلي لم يعد مجرد نادٍ ينافس على البطولات، بل أصبح مؤسسة رياضية متكاملة تمتلك رؤية واضحة لتطوير الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الفروع الجديدة يحمل أبعادًا رياضية ومجتمعية تتجاوز تقديم الخدمات للأعضاء.

وأضاف: «افتتاح فرع المنصورة الجديدة خطوة مهمة جدًا، لأنه يوسع قاعدة الأهلي في منطقة الدلتا، ويقرب النادي من جماهيره، كما يمنح آلاف الأطفال والشباب فرصة ممارسة الرياضة داخل مؤسسة تمتلك واحدة من أفضل منظومات إعداد اللاعبين في مصر وإفريقيا».

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن إنشاء الفروع الجديدة سيكون له تأثير مباشر على اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في إعداد اللاعبين وصقلهم، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستقبل الكرة المصرية.

وتابع: «التوسع في إنشاء الفروع لا يقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعية والرياضية، لكنه يمثل مشروعًا حقيقيًا لاكتشاف المواهب وصقلها، وهو ما يدعم مستقبل الكرة المصرية ويعزز دور الأهلي في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين».

وأشار إينو إلى أن نجاح الأهلي على مدار تاريخه لم يكن مرتبطًا فقط بحصد البطولات، وإنما بقدرته على التطور المستمر، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية والفروع الجديدة يعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مكانة النادي وريادته.

واختتم تصريحاته لـ«صدى البلد» قائلًا: «فرع المنصورة الجديدة سيكون إضافة كبيرة لأبناء الدلتا، وأتوقع أن يصبح أحد أهم روافد اكتشاف المواهب خلال السنوات المقبلة، بما يواصل دور الأهلي في خدمة الرياضة المصرية وصناعة الأبطال».