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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. اعرف تاريخ تأخير الساعة رسميًا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. تاريخ تأخير الساعة رسميًا
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. تاريخ تأخير الساعة رسميًا
عبد الفتاح تركي
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موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 .. يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر، مع اقتراب فصل الخريف ورغبة الكثيرين في معرفة موعد العودة إلى التوقيت الشتوي، وكيفية تغيير الساعة بصورة صحيحة عند بدء العمل بالنظام الجديد، إذ يحدد القانون المنظم للتوقيت الصيفي والشتوي مواعيد تقديم وتأخير الساعة سنويًا، وهو ما يجعل موعد إلغاء التوقيت الصيفي من أكثر الموضوعات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات البحث خلال هذه الفترة.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الموعد الرسمي لتأخير الساعة، إلى جانب معرفة عدد الأيام المتبقية على تطبيق التوقيت الشتوي، والطريقة الصحيحة لضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك وفقًا للقانون المنظم لتغيير التوقيت في مصر.

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موعد التوقيت الصيفي

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2026 في مصر؟

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي المعمول به في مصر، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليعود بعد ذلك العمل بالتوقيت الشتوي من جديد وفق المواعيد المحددة بالقانون.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتبدأ البلاد العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويعد هذا الموعد هو التاريخ الرسمي المحدد للانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، حيث يجري تأخير الساعة بدلًا من تقديمها، بما يتوافق مع النظام المعمول به سنويًا.

التوقيت الصيفي

كم يتبقى على انتهاء التوقيت الصيفي في مصر؟

اعتبارًا من 13 يوليو 2026، يتبقى نحو 108 يومًا على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي في مصر، وهو ما يدفع كثيرًا من المواطنين إلى متابعة الموعد الرسمي لتغيير الساعة والاستعداد لضبط مختلف الأجهزة الإلكترونية في التوقيت المحدد.

ويحرص عدد كبير من المستخدمين على معرفة المدة المتبقية قبل تغيير الساعة، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، إذ يزداد البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي مع مرور الأسابيع التي تسبق نهاية شهر أكتوبر.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، فإذا كانت الساعة تشير إلى 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً، وهو الإجراء الذي يمنح المواطنين ساعة إضافية خلال ساعات الليل مقارنة بالتوقيت الصيفي.

ويُنصح بالتأكد من ضبط الساعات اليدوية والأجهزة التي لا تُحدّث الوقت تلقائيًا، في حين تقوم كثير من الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي بتعديل التوقيت تلقائيًا إذا كانت إعدادات التاريخ والوقت مضبوطة على التحديث التلقائي.

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي في مصر 2026

يشمل الجدول الزمني لتغيير التوقيت في مصر خلال عام 2026 المواعيد الآتية:

  • انتهاء التوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.
  • بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.
  • طريقة تغيير الساعة: تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

وتعد هذه المواعيد هي المعتمدة رسميًا وفق القانون المنظم للتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي فور انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في الموعد المحدد.

لماذا يزداد البحث عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2026؟

يشهد موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين كل عام، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ يحرص كثيرون على معرفة الموعد الرسمي لتأخير الساعة، سواء لتنظيم مواعيد العمل والدراسة أو لضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية بما يتوافق مع التوقيت الجديد.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات بالتوقيت الصيفي

ويظل موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2026 من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام الباحثين عبر محركات البحث، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي، إذ يسعى المواطنون إلى التعرف على التاريخ الرسمي لتغيير الساعة، وعدد الأيام المتبقية، والطريقة الصحيحة لتأخير الساعة، وفقًا لما ينظمه القانون المعمول به في مصر.

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