رئيس الوزراء: زيادة الـ 20% بكهرباء الأنشطة التجارية تخص المطاعم والكافيهات المخالفة للتوقيت الصيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن زيادة الـ 20% في زيادة الكهرباء على الأنشطة التجارية خاصة بالمطاعم والكافيهات التي تعمل بعد التوقيت الصيفي المقرر.

وأضاف رئيس الوزراء أن عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية كان سعر برميل البترول ٦٢ دولار و كنا نضعه في الموازنة ٧٥ دولار وقبل الحرب بيوم وصل سعر البترول الي ٩٣ دولار ولذلك اتخذنا إجراء بتحريك أسعار الوقود 3 جنيهات ثم تزايد الى ١٢٥ دولار لبرميل النفط ولم نقم بزيادة مرة أخري رغم زيادة البرميل 100% .

بداية من الربع الأول للعام المالي الجديد

وتابع رئيس الوزراء أنه اعتبارا من الربع الأول للعام المالي الجديد سوف تعود لجنة تسعير المواد البترولية وهي من تقرر زيادة الأسعار أو تخفيضها مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد تحمل المواطنين أعباء جديدة.