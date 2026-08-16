إياد صالح يكشف لـ «صدى البلد» كواليس التحضيرات لفيلم محمود الثاني .. فيديو

كشف السيناريست إياد صالح، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن كواليس تجربته في كتابة فيلم «محمود تاني»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما بمصر والوطن العربي، ويحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، متحدثًا عن تفاصيل الفكرة التي انطلق منها العمل، والوقت الذي استغرقه في كتابة السيناريو، إلى جانب اختياراته لأبطال الفيلم ورؤيته لصناعة الكوميديا.

وقال إياد صالح إن كتابة فيلم «محمود تاني» استغرقت حوالي 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية للعمل جاءت من تخيله لشخصيتي «محمود» و«محمود»، وكيف يعيشان قصة حياة بعضهما البعض، قبل أن يبدأ في تطوير الفكرة وتقديمها بصورة مختلفة على الشاشة.

وأوضح السيناريست أنه لم يعتمد على الفكرة الأولية فقط، وإنما عمل على تطويرها والابتكار في طريقة تقديمها، مؤكدًا أن الهدف كان الوصول إلى سيناريو يحمل طابعًا مختلفًا ويقدم للجمهور تجربة كوميدية ودرامية متكاملة.

وأشار إياد صالح إلى أن الفكرة كانت هي نقطة البداية بالنسبة له، لكن مراحل الكتابة شهدت العديد من التطورات، حيث حرص على تقديم الفكرة بشكل مختلف وإضافة تفاصيل تساعد على بناء الشخصيات والأحداث بصورة مناسبة للعمل السينمائي.

وأكد أن وجود فكرة جديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي فيلم كوميدي، خاصة أن الجمهور أصبح يبحث عن الأعمال التي تقدم له شيئًا مختلفًا ومبهجًا، وليس مجرد تكرار لأفكار سبق تقديمها.

وتحدث إياد صالح عن اختياره لأبطال «محمود تاني»، موضحًا أن النجمين أحمد غزي وأحمد بحر كزبرة. كانا الاختيار الأول بالنسبة له منذ بداية كتابة السيناريو.

وأكد أنهما كانا دائمًا في تفكيره أثناء العمل على السيناريو، وكان يرى أنهما الأنسب لتقديم الشخصيات والأحداث بالشكل الذي تخيله، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يكونا متفرغين حتى يتمكنا من المشاركة في الفيلم.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بأن أحمد غزي وأحمد بحر كزبرة هما من قدما الفيلم بالفعل، مؤكدًا أن اختيارهما جاء عن اقتناع بمدى ملاءمتهما لطبيعة الشخصيات والسيناريو.

وعن مدى صعوبة كتابة الكوميديا، أكد إياد صالح أن الكوميديا من أصعب أنواع الكتابة، موضحًا أن الكاتب مطالب دائمًا بتقديم فكرة مختلفة وجديدة للجمهور.

وقال إن المهم أن يشعر المشاهد بأن العمل الذي أمامه مختلف ومبهج، وأن يجد فيه ما يجعله يستمتع بتجربته، وهو ما يتطلب مجهودًا كبيرًا أثناء مراحل كتابة السيناريو وتطوير الأحداث.

وأضاف أن صناعة الفيلم الكوميدي لا تعتمد فقط على المواقف المضحكة، وإنما يجب أن تكون هناك حبكة درامية واضحة وسيناريو متكامل، حتى يخرج الفيلم في النهاية بصورة متماسكة.

وشدد إياد صالح على أن فريق العمل يحرص في الأفلام الكوميدية على وجود حبكة درامية قوية، مؤكدًا أن السيناريو يجب أن يكون متكاملًا، وأن تكون جميع عناصر الفيلم مترابطة لخدمة القصة والشخصيات.

وأوضح أن تقديم الكوميديا بشكل ناجح يحتاج إلى تحقيق توازن بين الجانب المضحك والجانب الدرامي، حتى لا يشعر الجمهور بأن الأحداث مجرد مواقف منفصلة، وإنما يعيش مع الشخصيات ويتابع تطور القصة.

وأعرب السيناريست إياد صالح عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي يحققه فيلم «محمود تاني» في دور السينما، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور تمثل له أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن رؤية الجمهور يستمتع بالفيلم ويتفاعل معه تعد من أهم الأمور التي تسعد صناع العمل، خاصة بعد المجهود الذي بذل في كتابة السيناريو وتطوير الفكرة وتحويلها إلى عمل سينمائي متكامل.

واختتم إياد صالح حديثه بالتأكيد على سعادته بالتجربة وبالنجاح الذي يحققه «محمود تاني» حاليًا في مصر والوطن العربي، معربًا عن تقديره للجمهور الذي حرص على مشاهدة الفيلم وتفاعل مع أحداثه وشخصياته.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/z-JOyPtLM3w?si=Pj8o18BTXKrtmVFI