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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر تهبط من جديد بعد إعلان ترامب الأخير

تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر
تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن
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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعها خلال تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026، بعدما تعرضت أسعار المعدن الأصفر لهبوط جديد في الأسواق العالمية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، وهو ما انعكس سريعًا على السوق المحلية، لتتسع خسائر الذهب بعد انخفاضه في بداية التعاملات، وسط ترقب لتحركات الأسعار العالمية خلال الساعات المقبلة.

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

استمر تراجع أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا، إذ تراجع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 68 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، 

كما انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 59.5 جنيه، 

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وتراجع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 51 جنيهًا، 

فيما فقد الجنيه الذهب 476 جنيهًا خلال 24 ساعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6646 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5815 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4984 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3877 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 نحو 206714 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 نحو 180874 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21) نحو 46522 جنيهًا.

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