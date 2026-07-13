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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تراجع قوي يضرب جميع الأعيرة والجنيه يفقد 88 ريالًا

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين
رانيا أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، لتسجل جميع الأعيرة خسائر متفاوتة، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 87.90 ريال، فيما فقدت الأوقية نحو 390.57 ريال، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة.

تراجع جديد اليوم 

وشهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستويات أمس، إذ انخفض سعر الذهب عيار 24 بقيمة 12.56 ريال.

وتراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، بقيمة 10.98 ريال.

سعر الذهب في مصر

وهبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 9.41 ريال.

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 بقيمة 7.32 ريال.

وتراجعت أوقية الذهب بقيمة 390.57 ريال.

وفقد الجنيه الذهب نحو 87.90 ريال مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 485.45 ريال.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 424.77 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 364.09 ريال.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 283.18 ريال.

وسجلت أوقية الذهب نحو 15099.12 ريال.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 وزن 8 جرامات) نحو 3398.14 ريال.

الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في السعودية اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب

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