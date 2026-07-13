أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تراجع قوي يضرب جميع الأعيرة والجنيه يفقد 88 ريالًا

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، لتسجل جميع الأعيرة خسائر متفاوتة، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 87.90 ريال، فيما فقدت الأوقية نحو 390.57 ريال، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة.

تراجع جديد اليوم

وشهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستويات أمس، إذ انخفض سعر الذهب عيار 24 بقيمة 12.56 ريال.

وتراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، بقيمة 10.98 ريال.

وهبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 9.41 ريال.

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 بقيمة 7.32 ريال.

وتراجعت أوقية الذهب بقيمة 390.57 ريال.

وفقد الجنيه الذهب نحو 87.90 ريال مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 485.45 ريال.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 424.77 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 364.09 ريال.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 283.18 ريال.

وسجلت أوقية الذهب نحو 15099.12 ريال.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 وزن 8 جرامات) نحو 3398.14 ريال.