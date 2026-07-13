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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صقر وكناريا| محمد إمام: الفيلم الجيد بيشتغل.. والناس كانت عايز تشوف حاجة حلوة

محمد إمام
محمد إمام
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الفنان محمد إمام، إن فيلم صقر وكناريا من أهم الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيراتي الفنية، متابعا أن :"الفيلم الحلو بيشتغل والناس كانت عايز تشوف حاجة حلوة، والمنتخب عمل شغل حلو أوي وحاجة تفرح".

وتابع محمد إمام، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"مع أول جون كنت بقول الله ونفس الوقت بقول ليه علشان السينما مش فيها ناس بسبب الماتشات".

وأكمل الفنان محمد إمام، أن :"الفيلم نزل في وقت كأس العالم والثانوية العامة ، وأغنية الفيلم ركبت مع كأس العالم 2026".
 

محمد إمام الفنان محمد إمام صقر وكناريا

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