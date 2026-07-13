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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة لعام 2026.
وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمي القائم بمهام وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين، موضحًا أنه في فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)، فاز جويس مينا موريس رزق إبراهيم (الإسكندرية)، ولمار محمد ماجد نور الدين خيال (الغربية)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فازت عنود محمد عبد الوهاب رجب (دمياط)، ومروان محمود مسرى محمد محمد (أسوان).
وفي فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)، فازت تالا أحمد إبراهيم أحمد وهدان (دمياط)، وهارون محمود عاطف أحمد عبد الغني (كفر الشيخ)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فازت بسنت محمد السيد محمد عبد الله (الدقهلية)، وحنين زايد محمد زايد الحصري (الغربية).
وفي فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الأولى)، فاز محمود حجاب أحمد جلال (قنا)، وهاجر محمود عبد الله درويش (البحيرة)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فاز أندرو عماد حنا جرجس الجندي (القاهرة)، ونعمة نبيل حسن محمد الشناوي (كفر الشيخ).
أما فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى)، فاز آمن محمود محمد عبد الوكيل تهامي (الجيزة)، وسدرة أنس علي خليل سليمان (الإسكندرية)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فازت أميرة السيد محمود عبد المقصود محمود (المنوفية) وأولوجيا جورج شكري نصيف رمزي (الإسكندرية).
وفي فرع العزف (الفئة العمرية الأولى)، فاز آدم أحمد طه محمد عبد الجليل (القاهرة)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فازت رودينا وائل محمد عبد العزيز محمد نصر (الجيزة)، ولي لي أمير بدر الدين حسن الأنصاري (القاهرة) وملك أحمد عبد الحميد عبد الله الوشاحي (الجيزة).
أما في فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى)، فازت فريدة محمد حسانين حسن (الغربية)، وناديا أحمد محمد عبد الحميد (بنى سويف)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فازت لوجي محمد علي نصر الدين (بورسعيد) ولوجين تامر عبد الفتاح محمد (الجيزة).
أما فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية (الفئة العمرية الأولى)، فاز عمر السيد سليمان سعيد سليمان (شمال سيناء)، ومجدي محمد مجدي سعيد عبد الله (القاهرة)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فاز محمد أشرف عبد الوهاب محمد (الشرقية)، ومحمد أيمن محمد عبد الله عبد العاطي (الشرقية).
كما فاز في فرع الابتكارات العلمية (الفئة العمرية الأولى)، جون جورج كرومر ثابت (القاهرة)، ومازن أحمد عبد الوهاب السيد (القليوبية)، وفي (الفئة العمرية الثانية)، فاز عمل مشترك بين كل من: آسر محمد السيد محمد الغريب (دمياط)، وعدي محمد السيد محمد الغريب (دمياط)، وعمل مشترك بين كل من: بافلي تامر بشير عبد الله معوض (القاهرة)، ويوسف شريف لبيب تركي العليمي (المنوفية) ومصطفى إكرامي لبيب تركي العليمي

وزارة الثقافة أسماء الفائزين جائزة الدولة للمبدع الصغير

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