السجن المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بالسجن المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل وإحراز مخدر الحشيش بغرض التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر و أحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور محمد عبد الرسول كريم، وسكرتارية صلاح فراج و علاء سلوك و ممدوح تغيان.

ترجع وقائع القضية لمطلع العام، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد تعرض الطفل آ. أ، للخطف وهتك العرض بالقوة، من قبل رجب.ك.م.ع 27 سنة، محبوس، بطريقة التحايل عن طريق استدراجه بالدخول لمسكنه قاطعا الصلة بين أعين ذويه وأعين الناس.

كما تبين بأن المتهم بحوزته مخدر الحشيش بقصد التعاطي وذلك فى غير الأحوال المصرح بها وحجز الطفل فى محل مغلق خالي من الادميين وعرض حياته الطفل للخطر وهو لم يبلغ السابعة من عمره.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وأقر بصحة الواقعة كما أقر الشهود بذلك، وقيدت القضية برقم 1530 لسنة 2026 كلي قنا إلي جنايات قنا والتى قضت بالسجن المؤبد للمتهم بتهمة خطف طفل وهتك عرضه واحراز جوهرا من الحشيش بغرض التعاطي.



