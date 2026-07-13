سيف زاهر عن حفل المنتخب باستاد القاهرة : استثنائي وتاريخي

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم الاحتفالية الكبرى للمنتخب القومي لكرة القدم، احتفالا بالإنجاز الكبير الذي حققه خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وعلق الإعلامي سيف زاهر كاتبا عبر فيسبوك:حفل استثنائي وتاريخي بستاد القاهرة بمناسبة إنجاز منتخب مصر في كأس العالم.

وتأتى هذه الاحتفالية استكمالا للتكريم الذي تم لبعثه منتخب كرة القدم، والذى حظى باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد تشريفا كبيرا لهم، وفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى.

وسيظل الانجاز الذى حققه منتخب مصر عالقا في الاذهان لفترات طويلة في تاريخ كرة القدم المصرية.