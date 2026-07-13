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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم في مصر .. قفزة كبيرة بالجمبري وتراجع البوري والبلطي بالأسواق

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
رانيا أيمن
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شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، تحركات متباينة، مع بروز موجة ارتفاعات في عدد من الأصناف يتصدرها الجمبري الممتاز والماكريل المجمد، مقابل تراجعات طالت بعض الأصناف الأكثر تداولًا، أبرزها البلطي والبوري، إلى جانب انخفاضات ملحوظة في الجمبري الجامبو والسبيط، وسط استمرار تغير الأسعار وفقًا لحجم المعروض والطلب.

أسعار البوري اليوم

سجل البوري نحو 150.78 جنيهًا للكيلو، متراجعًا بقيمة 6.17 جنيه.

بلغ سعر قشر البياض 172.60 جنيهًا للكيلو، مرتفعًا بقيمة 5.04 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع الجمبري الجامبو بقيمة 22.17 جنيهًا ليسجل 611.16 جنيهًا للكيلو.

انخفض الجمبري الصغير بقيمة 16.10 جنيهًا ليسجل 274.77 جنيهًا للكيلو.

الأسماك

تراجع السبيط بقيمة 5.80 جنيه ليسجل 329.43 جنيهًا للكيلو.

انخفض البلطي الأسواني بقيمة 6.79 جنيه ليسجل 95.29 جنيهًا للكيلو.

تراجع البلطي الممتاز بقيمة 6.31 جنيه ليسجل 105.77 جنيهًا للكيلو.

انخفض البلطي الصغير بقيمة 6.30 جنيه ليسجل 69.78 جنيهًا للكيلو.

تراجع الوقار بقيمة 8.73 جنيه ليسجل 292.94 جنيهًا للكيلو.

انخفض القاروص بقيمة 22.81 جنيه ليسجل 275.25 جنيهًا للكيلو.

تراجعت الثعابين بقيمة 32.99 جنيهًا لتسجل 306.32 جنيهًا للكيلو.

الفسيخ والأسماك

انخفضت الكابوريا بقيمة 3.53 جنيه لتسجل 168.21 جنيهًا للكيلو.

وتراجع المرجان (وسط) بقيمة 0.26 جنيه ليسجل 149.50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

قفز سعر الجمبري الممتاز بقيمة 38.43 جنيهًا ليسجل 527.69 جنيهًا للكيلو.

ارتفع الماكريل المجمد بقيمة 30.34 جنيهًا ليسجل 177.67 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر موسى بقيمة 15.61 جنيهًا ليسجل 285.61 جنيهًا للكيلو.

ارتفع البربوني (متوسط) بقيمة 12.98 جنيهًا ليسجل 174.33 جنيهًا للكيلو.

شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد،

زاد سعر الشعور بقيمة 10.74 جنيهًا ليسجل 207.41 جنيهًا للكيلو.

ارتفع البياض الممتاز بقيمة 8.36 جنيه ليسجل 167.87 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الموزة بقيمة 8.88 جنيه ليسجل 121.10 جنيهًا للكيلو.

ارتفع المرجان الممتاز بقيمة 6.95 جنيه ليسجل 187.70 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر قشر البياض بقيمة 5.04 جنيه ليسجل 172.60 جنيهًا للكيلو.

ارتفع البربوني الممتاز بقيمة 4.37 جنيه ليسجل 212.58 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الجمبري الوسط بقيمة 2.68 جنيه ليسجل 396.72 جنيهًا للكيلو.

ارتفع القرش بقيمة 2.52 جنيه ليسجل 115.94 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الحدادي بقيمة 2.27 جنيه ليسجل 94.62 جنيهًا للكيلو.

ارتفعت المكرونة السويسي بقيمة 2.09 جنيه لتسجل 127.55 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر السردين المجمد بقيمة 1.94 جنيه ليسجل 117.91 جنيهًا للكيلو.

وارتفعت المكرونة الخليجي بقيمة 1.18 جنيه لتسجل 119.42 جنيهًا للكيلو.


 

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم أسعار السمك في الأسواق سعر سمك البلطي

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