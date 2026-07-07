أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 7-7-2026

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-7-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لأحداث بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و76 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و180 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الجمبرى اليوم

سعر كيلو جمبري 2 : يتراوح بين 750 و850 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري 2 المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو جمبري 3 : يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيه.