قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج يعد غشا؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات
اكسيوس: الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات ضد 3 سفن تجارية بمضيق هرمز
إبراهيم فايق : مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في كأس العالم
إبراهيم فايق: مش عايز أشوف وش ميسي
مصطفي شوبير يحرم الأرجنتين من هدف التعادل ويتصدي لركلة جزاء ميسي
وزيرة الثقافة: تقدمت بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة في قضية شخصية
منتخب مصر يباغت الأرجنتين بهدف برأسية ياسر إبراهيم
وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد
مصادر: وزير التعليم العالي قائم بأعمال وزيرة الثقافة
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 7-7-2026

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري
رانيا أيمن

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-7-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لأحداث بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و76 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و180 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

استقرار أسعار الأسماك

أسعار الجمبرى اليوم

سعر كيلو جمبري 2 : يتراوح بين 750 و850 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري 2 المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو جمبري 3 : يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيه.

أسعار الأسماك أسعار الجمبري أسعار الأسماك والجمبري أسعار البلطي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "A.P. Moller–Maersk" لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية

مصر تدين المخططات الإرهابية

مصر تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار المملكة المغربية

مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة جماهير منتخب مصر

بالصور

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد