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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: لن تستأنف المفاوضات ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤخراً الثلاثاء بأن "المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف حتى يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم". 

وأضاف: "لن يكون هناك اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان".

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين.

ونقل الموقع عن ​مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 8 أميال بحرية شرقي ليما في سلطنة عُمان، بحسب رويترز.

وأبلغت ناقلة عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر مما تسبب في نشوب حريق، ولا تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المفاوضات مع الولايات المتحدة إيران والولايات المتحدة اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة لبنان إسرائيلي

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