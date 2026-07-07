قطر تتهم إيران باستهداف ناقلة غاز وتحملها المسؤولية الكاملة

أدانت قطر الاعتداء على ناقلة الغاز القطرية "الركيات" أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، معتبرة أن الحادث يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن استهداف الناقلة يمثل خرقًا صريحًا للقواعد الدولية التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تعرض أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية للخطر.

ودعا الأنصاري إيران إلى التوقف الفوري عن أي إجراءات من شأنها تهديد أمن الملاحة الدولية أو زعزعة استقرار المنطقة، مطالبًا بعدم تعريض إمدادات الطاقة ومقدرات دول المنطقة للمخاطر "خدمةً لحسابات ضيقة".

كما حملت الدوحة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن استهداف الناقلة، مؤكدة أنها تتحمل تبعات الحادث وما قد ينجم عنه من أضرار أو تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي.