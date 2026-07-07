إيران: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات مستمرة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية لا يخشون أي تهديد، مشددًا على أن ملايين الإيرانيين تجمعوا في مشهد يعكس الوحدة والتضامن لإحياء ذكرى المرشد علي خامنئي.

وشدد عراقجي، عبر منصة إكس، على أن الفقرة الثالثة عشرة من مذكرة التفاهم واضحة وصريحة، داعيًا الأطراف المعنية إلى الالتزام بما وقّعت عليه.

وتواصل إيران تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي وذويه الذين قضوا في غارات إسرائيلية أمريكية في ٢٨ فبراير الماضي.

وخرج أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس متفاخرا بقتلهم المرشد، قائلا : نحن من قتلناه، ولن تسلم إيران من قبضتنا طالما نرى أنها تهددنا.