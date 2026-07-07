بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

يعد بق الفراش من أكثر الحشرات المنزلية إزعاجًا، إذ يختبئ في أماكن دقيقة داخل المراتب والأثاث ويخرج ليلًا للتغذي، ما يسبب لدغات مزعجة واضطرابات في النوم.

وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث عن طرق التخلص من بق الفراش، بعد تداول شكاوى من ظهوره داخل بعض المنازل، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة تمنع تكاثره.

بق الفراش يهاجم غرف النوم

بق الفراش

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن بق الفراش ليس من الحشرات التي ترتبط بعدم نظافة المنزل، بل يمكن أن ينتقل مع الحقائب بعد السفر أو الأثاث المستعمل أو المفروشات، ثم يبدأ في الاختباء والتكاثر إذا لم يُكتشف مبكرًا.

علامات تكشف وجود بق الفراش

وقالت هبة محمد إن أولى علامات وجود بق الفراش هي ظهور لدغات حمراء متقاربة على الجسم بعد الاستيقاظ، يصاحبها حكة شديدة لدى بعض الأشخاص. كما قد تظهر نقاط سوداء صغيرة على المرتبة أو الملاءات، إضافة إلى بقع دم خفيفة وبقايا جلدية شفافة ناتجة عن انسلاخ الحشرة.

وأكدت أن ملاحظة هذه العلامات تستدعي فحص غرفة النوم بالكامل، خاصة المراتب، وقواعد الأسرة، والكنب، والستائر.

لماذا ينتشر بق الفراش؟

وأشارت خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى أن بق الفراش ينتشر بسرعة لأنه يختبئ في الشقوق والأماكن الضيقة، ويخرج ليلًا فقط، مما يجعل اكتشافه صعبًا في البداية.

وأضافت أن من أبرز أسباب انتقال بق الفراش:

شراء الأثاث أو المراتب المستعملة دون فحص.

العودة من السفر بحقائب ملوثة.

نقل المفروشات من مكان مصاب.

إهمال معالجة الإصابة في بدايتها.

الحل الأسرع للتخلص من بق الفراش

وأكدت هبة محمد أن القضاء على بق الفراش يتطلب تنفيذ عدة خطوات معًا، وليس الاعتماد على المبيدات فقط، وتشمل:

غسل جميع المفروشات بالماء الساخن ثم تجفيفها بحرارة مرتفعة.

تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية مع التخلص من محتوياتها خارج المنزل.

تعريض المراتب والوسائد لأشعة الشمس متى أمكن.

سد الشقوق والفراغات في الأسرة والجدران.

استخدام مبيدات مخصصة لمكافحة بق الفراش وفق تعليمات الاستخدام.

إعادة الفحص بعد أسبوع للتأكد من القضاء على البيوض التي قد تفقس لاحقًا.

أخطاء تمنع القضاء على بق الفراش

وحذرت خبيرة الاقتصاد المنزلي من استخدام وصفات منزلية غير مثبتة أو الاكتفاء برش العطور والمعطرات، لأنها لا تقضي على بق الفراش، كما أن نقل المرتبة المصابة إلى غرفة أخرى قد يساهم في انتشار الحشرة داخل المنزل.

وأضافت أن بعض الأشخاص يتوقفون عن المكافحة بمجرد اختفاء الحشرات البالغة، بينما تبقى البيوض وتفقس بعد أيام، لذلك يجب الاستمرار في المتابعة والتنظيف.

كيف تحمي منزلك من بق الفراش؟

وقدمت هبة محمد عدة نصائح للوقاية، أهمها فحص الحقائب بعد السفر، وعدم إدخال الأثاث المستعمل قبل التأكد من خلوه من الحشرات، وتنظيف المراتب بصورة دورية، مع تقليل الفوضى داخل غرف النوم لأنها توفر أماكن مناسبة لاختباء بق الفراش.