بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة

يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أهم مبارياته في تاريخه عندما يواجه نظيره الأرجنتيني، مساء الثلاثاء، على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع بين اثنين من أبرز نجوم اللعبة، محمد صلاح وليونيل ميسي.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني اللقاء مدافعًا عن لقبه العالمي، بعدما تجاوز عقبة منتخب الرأس الأخضر في مباراة ماراثونية احتاج خلالها إلى الأشواط الإضافية قبل أن يحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-2.

ولم يكن عبور "التانجو" سهلًا، إذ جاء هدف الفوز في الدقيقة 111 بعدما سجل ديوني بورجيس، لاعب الرأس الأخضر، هدفًا عكسيًا منح الأرجنتين بطاقة العبور، بعدما قدم المنتخب الأفريقي واحدة من أفضل مبارياته في البطولة.

وتؤكد الأرقام التاريخية تفوق الأرجنتين في المواجهات الإقصائية الممتدة، حيث نجح المنتخب في الفوز بعشر مباريات من أصل 12 احتاجت إلى وقت إضافي في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بينها ست مباريات حسمها عبر ركلات الترجيح.

كما يدخل رجال ليونيل سكالوني المواجهة بثقة كبيرة، بعدما حققوا ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، مع الحفاظ على معدل هجومي مميز، إذ سجل الفريق أكثر من هدف في كل مباراة خلال تلك السلسلة، وأحرز 11 هدفًا في أربع مباريات فقط خلال النسخة الحالية من البطولة.

على الجانب الآخر، يعيش منتخب مصر واحدة من أفضل فتراته التاريخية، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى منذ مونديال 1934، عقب تخطي دور المجموعات ثم الإطاحة بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح في مواجهة حبست أنفاس الجماهير.

وقدم الفراعنة أداءً مميزًا في ركلات الترجيح، بعدما سجل جميع اللاعبين محاولاتهم بنجاح، وكان محمد صلاح صاحب اللقطة الأبرز بتنفيذه الركلة بطريقة "بانينكا"، بينما أضاع منتخب أستراليا ركلتين حسمتا تأهل منتخب مصر.

ورغم الإنجاز التاريخي، يدرك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن مواجهة الأرجنتين تتطلب معالجة بعض الجوانب الدفاعية، بعدما استقبل المنتخب أهدافًا في آخر ست مباريات متتالية، وهو ما يسعى الجهاز لتصحيحه قبل الاصطدام بحامل اللقب.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين في بطولة كأس العالم، بينما يعود اللقاء الوحيد بينهما إلى مباراة ودية أقيمت عام 2008، انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد، في لقاء غاب عنه ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وتتجه الأنظار إلى الصراع المنتظر بين محمد صلاح وليونيل ميسي، في واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي، حيث يبحث قائد الأرجنتين عن مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، بينما يقود صلاح حلم منتخب مصر في كتابة صفحة جديدة من التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة.