أحمد شوبير: رسالة حسام حسن عن فلسطين هزت المؤتمر الصحفى

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالأداء الذي قدمه حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني قدم رسالة إنسانية نالت احترام الجميع.

وقال شوبير إن حسام حسن تحدث بثقة ووعي كبيرين، مدافعًا عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، مؤكدًا أن رسالته كانت موجهة إلى العالم كله، بغض النظر عن الجنسية أو الديانة، وهو ما دفع الحضور إلى التصفيق له داخل المؤتمر.

وأضاف شوبير أن القضية الفلسطينية تسكن قلب كل مصري وكل عربي، مشيرًا إلى أن حسام حسن عبّر عن هذا الموقف بصدق في محفل عالمي، مؤكدًا أن قليلين فقط كانوا قادرين على إيصال هذه الرسالة بهذه الطريقة



