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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم عمرو الليثي بمهرجان سيمفونى للفنون

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان سيمفونى للفنون، الخميس الموافق 30 يوليو 2026، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى.

ويكرم المهرجان عدد من الرموز الفنية والإعلامية التى أثرت الساحة الإبداعى، وفى مقدمتهم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، وذلك تقديراً لمشواره الإعلامى الحافل والمتميز، ودوره البارز فى مجال الإعلام التنموى والخدمى من خلال برنامج «واحد من الناس»، بالإضافة إلى إسهاماته الإنسانية فى دعم المحتاجين والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة والغارمات والأيتام، ما يجعله نموذجًا للتميز المجتمعى والإعلامى.

مهرجان سيمفونى للفنون، هو احتفالية سنوية تقام فى مصر تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى.

ويهدف المهرجان إلى تكريم العطاء الإنسانى والإبداعى، والاحتفاء بالرواد فى مجالات الدراما، والإعلام، والخدمة المجتمعية، ممن كان لهم بالغ الأثر فى نشر الخير والأمل فى المجتمع المصري. 

عمرو الليثي 

من ناحية أخرى استقبل الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة جدة، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير العام للهيئة.

وضم الوفد الدكتور صاقلان جاويد نائب المدير العام، والدكتور جابر حسين آل صلاح مستشار الهيئة، وابتسام بادغيش مسؤولة إدارة التقارير والدراسات والتحليل، وأحمد الغامدي مدير المراسم بالهيئة.

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي تكريم عمرو الليثي مهرجان سيمفونى للفنون

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