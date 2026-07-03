لدمج الإعلام بالعمل الحقوقي.. عمرو الليثي يوقع بروتوكولا مع هيئة حقوق الإنسان بجدة

استقبل الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة جدة، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير العام للهيئة.

وضم الوفد الدكتور صاقلان جاويد نائب المدير العام، والدكتور جابر حسين آل صلاح مستشار الهيئة، وابتسام بادغيش مسؤولة إدارة التقارير والدراسات والتحليل، وأحمد الغامدي مدير المراسم بالهيئة.

بروتوكول تعاون بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات "التعاون الإسلامي" و"الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان"

شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والحقوقية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج والندوات والفعاليات المشتركة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبراز دور الإعلام في خدمة القضايا الإنسانية، وتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الدكتور هادي اليامي، المدير العام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل المشترك بين الجانبين. وأشار إلى أن الندوة المشتركة حول "دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين" كانت أولى ثمار هذا التعاون، وشكلت نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الهيئة والاتحاد، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتدعم دور الإعلام في نشرها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية بين الاتحاد والهيئة، مشيراً إلى أن باكورة هذا التعاون قد تحققت بالفعل من خلال تنظيم الندوة الافتراضية المشتركة بعنوان "دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين"، والتي شهدت مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والإعلاميين، وأسهمت في تسليط الضوء على الدور المحوري للإعلام في تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين والنازحين وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الإعلامية والتدريبية المشتركة التي تخدم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتسهم في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.

من جانبه، وعقب مراسم التوقيع، قام الوفد بجولة داخل مقر اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اطلع خلالها على الإدارات المختلفة ومكتبة الشرائط التابعة للاتحاد، كما استمع إلى عرض حول أبرز مشروعات الاتحاد ومبادراته الإعلامية وبرامجه الهادفة إلى دعم التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي ختام الزيارة، كرم الليثي، المدير العام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تقديراً لجهوده في تعزيز العمل الحقوقي المشترك، وأهداه درع الاتحاد.

كما كرم الدكتور هادي اليامي، الدكتور عمرو الليثي، تقديراً لدوره في دعم العمل الإعلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، وأهداه درع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

حضر اللقاء الدكتور طارق لعجال، مدير إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، ومحمد قلبه، وآية الفالح من إدارة الإعلام بالمنظمة.