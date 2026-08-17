البكالوريا المصرية 2027 .. ماذا سيعلن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم؟

البكالوريا المصرية 2027 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان تفاصيلها كاملة في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، من المقرر أن يعقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في الرابعة عصرا ، للكشف عن :

تفاصيل آليات نظام شهادة البكالوريا المصرية

الرد على الاستفسارات المتعلقة بـ شهادة البكالوريا المصرية

إعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2027

مسارات البكالوريا المصرية



تتيح المسارات الدراسية التخصصية لشهادة البكالوريا المصرية للطلاب الفرصة لتوجيه رحلتهم التعليمية، بما يتوافق مع توجهاتهم الأكاديمية وطموحاتهم المستقبلية في الدراسة الجامعية.



ويتاح للطلاب الاختيار من بين أربعة مسارات صممت بعناية لتغطي مجالات معرفية متنوعة، بما يؤهلهم للالتحاق بطيف واسع من التخصصات الجامعية. كما تتميز هذه المسارات بالمرونة؛ حيث تضمن إكساب الطلاب مهارات متوافقة مع المتطلبات العالمية، والأنظمة التعليمية الدولية، بما يدعم مبدأ التعلم المستمر، والاستعداد لسوق العمل.



وبذلك، يعكس اختيار المسار التعليمي اهتمامات الطالب الأكاديمية، وتطلعاته المستقبلية، إذ يتيح كل مسار فرصة التعمق في مجموعة من المواد المرتبطة بمجال معرفي محدد.



ومع ذلك، فقد تمت مراعاة ذلك في تصميم هذه المسارات لتحقيق قدر أكبر من المرونة يسمح بمواكبة تطور اهتمامات الطلاب خاصة بعد دراستهم للمادة التخصصية الأولى في أول سنة دراسية من شهادة البكالوريا. ومن ثم، تتيح المنظومة إمكانية تغيير المسار، بما يمنح الطلاب فرصة لإعادة تقييم قدراتهم، وربطها بطموحاتهم المستقبلية بصورة أكثر دقة.



كما يعد الاختيار النهائي للتخصص جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ قرار الدراسة الجامعية، وامتدادًا طبيعيًّا لتحديد الاهتمامات المهنية.

الصف الأول الثانوي .. سنة أولى بكالوريا : يدرس الطالب مواد اساسية داخل المجموع وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الاجنبية والفلسفة والرياضيات والعلوم ، كما يدرس الطالب مواد خارج المجموع الكلي وهي اللغة الاجنبية الثانية والرمجة والذكاء الاصطناعي و"التربية الدينية بنسبة نجاح 70%”

مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا ( 2 ثانوي) ، يختار طلاب مسار الطب وعلوم الحياة مادة واحدة متخصصة: الرياضيات أو الفيزياء ، بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة هى: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الطب وعلوم الحياة ( 3 ثانوي) ، يدرس الطلاب مادتي الأحياء (مستوى متقدم) والكيمياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية. إلى جانب ذلك يدرس الطلاب مادة عامة واحدة وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الهندسة وعلوم الحاسب مادة واحدة متخصصة: الكيمياء أو البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة وهى: اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الهندسة وعلوم الحاسب، يدرس الطلاب مادتي الرياضيات (مستوى متقدم) والفيزياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية إلى جانب ذلك، ويدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.



مسار الأعمال في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار إدارة الأعمال مادة واحدة متخصصة: إدارة الأعمال أو المحاسبة.



بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد

عامة وهى : اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الأعمال، يدرس الطلاب مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) والرياضيات كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الآداب والفنون في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الآداب والفنون مادة واحدة متخصصة: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبيةالأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الآداب والفنون يدرس الطلاب مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) والإحصاء كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية.

إلى جانب ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪ ، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مميزات مناهج البكالوريا المصرية



* تعتمد مناهج البكالوريا على منهجية تعليمية حديثة تقدم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا متسلسلا بنظام يحقق فهمًا أعمق لدى الطلاب.



* تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع العديد من المؤسسات التعليمية العالمية للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج، على سبيل المثال التعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية، لضمان جودة المناهج، وتوافقها مع الممارسات الدولية.



* تعزيز تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المراكز الثقافية الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مهارات التواصل الأكاديمي على المستوى العالمي.



* تتضمن الكتب الدراسية مساحات تعليمية مخصصة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، مثل: مهارات التحليل والاستدلال، والتفكير النقدي، والتوازن في إصدار الأحكام، والتفسير المدعوم بالأدلة.



* استعانت الوزارة بالخبرات اليابانية، بهدف تطوير جودة تعليم المواد العلمية، ومواكبة أحدث المعايير العلمية المعتمدة في الاختبارات الدولية.



* تم تصميم مناهج البكالوريا المصرية بعد مراجعة المناهج التعليمية للسنوات السابقة، بما يحقق نواتج تعلم واضحة ( وهي عبارات توضح ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وما يستطيع فهمه وتطبيقه بعد دراسة محتوى تعليمي)، وهى قابلة للقياس، تنعكس على أداء الطلاب، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.