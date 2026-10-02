بالكاجوال.. ظهور لافت لـ درة

شاركت الفنانة درة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة بإطلالة جذابة أنيقة بالكاجوال، حيث أرتدت بلوزة باللون البني نسقت معه بنطلون جينز، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد حصدت درة زروق جائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2026، عن أدائها لشخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، بعد النجاح الذي حققته الشخصية وتفاعل الجمهور معها خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأعربت درة زروق عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل لها تقديرًا مهمًا لما قدمته من خلال شخصية «ميادة الديناري»، التي خاضت من خلالها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة والأبعاد الإنسانية، مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث.