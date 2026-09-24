مش هتصدق.. سعر فستان درة في أحدث ظهور يثير الجدل

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها من أحدث ظهور مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار.

تفاصيل إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان درة في أحدث ظهور توقيع دار الأزياء العالمية carolina herrera، وبلغ سعر التصميم 4940 ريال سعودي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.