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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية
الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المرتفعة قرب أعلى مستوى له في شهرين اليوم الخميس، مدعومًا ببيانات اقتصادية أمريكية أقوى فيما عززت رهانات الأسواق على مواصلة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد عودة الأسواق اليابانية من العطلة، بينما أغلقت الأسواق الكورية الجنوبية بسبب عطلة رسمية.

وسجل مؤشر الدولار نحو 101.09 بعد أن لامس 101.2 في وقت سابق، فيما تراجع الدولار أمام الين 0.2% إلى 157.94 ين، ليظل الين قريبًا من أضعف مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وجاء صعود الدولار بعد قراءة أقوى من المتوقع لنشاط التصنيع الأمريكي، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وزادت الضغوط على سوق السندات بعد مزاد ضعيف لسندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار، ما أدى إلى موجة بيع جديدة في سوق السندات ورفع عائد السندات لأجل خمس سنوات فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إن قوة الاقتصاد وارتفاع مخاطر التضخم قد يستدعيان مزيدًا من رفع أسعار الفائدة، ما عزز توقعات زيادة الفائدة في أكتوبر.

وأضاف ارتفاع أسعار النفط إلى الضغوط على توقعات التضخم، إذ استقر خام برنت قرب 103 دولارات للبرميل بعد ارتفاعه نحو 4% امس الأربعاء.

واستأنفت الأسواق اليابانية التداول اليوم الخميس بعد عطلة امس، وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.06%، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

ورغم ارتفاع العوائد اليابانية، ظل الين تحت الضغط، مع استمرار تقييم الأسواق لما إذا كانت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان قد جاءت بإشارة تشديد قوية بما يكفي.

واستقر الدولار مقابل الين قرب 157.94، بينما يترقب المتعاملون احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عامًا الأسبوع الماضي، لكن الأسواق اعتبرت القرار غير كافٍ لإرسال إشارة قوية بشأن المزيد من التشديد النقدي.

وفي سياق منفصل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي في اليابان إلى 54.1 نقطة في سبتمبر، مقابل 54.9 نقطة في أغسطس.

اما في كوريا الجنوبية، تراجع الوون الكوري الجنوبي في أحدث تعاملات سوق الصرف، مع ارتفاع الدولار أمامه 0.5% إلى 1,372.1 وون.

وأغلقت أسواق الأسهم الكورية الخميس بسبب عطلة «تشوسوك»، على أن تستمر العطلة الجمعة، ما حد من إشارات السوق المحلية.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 0.70 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي نحو 0.57 دولار، وارتفع الدولار أمام الدولار الأسترالي 0.1%.

كما صعد الدولار أمام الدولار السنغافوري بشكل طفيف إلى 1.2801 دولار سنغافوري.

وكانت الروبية الإندونيسية من بين العملات الإقليمية الأضعف، إذ ارتفع الدولار أمامها 0.6% إلى 17,903.5 روبية.

وكان بنك إندونيسيا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% الأربعاء، كما كان متوقعًا، مع تأكيده مواصلة استخدام أدوات استقرار سعر الصرف وحوافز جذب التدفقات الأجنبية.

وارتفعت الروبية الهندية بشكل طفيف، مع تراجع الدولار أمامها 0.02% إلى 95.915 روبية؛ ويواصل البنك المركزي الهندي سحب فائض السيولة المصرفية من خلال مبيعات السندات ومقايضات النقد الأجنبي، بما يحد من مخاطر تحول فائض السيولة إلى مصدر إضافي للضغوط التضخمية.

الدولار الأمريكي بيانات اقتصادية أمريكية رهانات الأسواق مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

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