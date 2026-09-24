«اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات أمام البرلمان الشهر المقبل.. وضوابط لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التوجيه الرئاسي بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والتكنولوجيا خطوة مهمة تستهدف حماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية.

وأوضح “بدوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديلات المرتقبة تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الحد من الآثار والسلوكيات السلبية التي قد تنتج عن سوء استخدام الأطفال للتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه عقب التوجيه في فبراير الماضي، بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد سلسلة من جلسات الاستماع بمشاركة مختلف و كاف الجهات والأطراف المعنية بالملف.

وأوضح بدوي أن جلسات الحوار امتدت كذلك إلى ممثلي التطبيقات والمنصات الإلكترونية، ومن بينها تيك توك وفيسبوك، فضلًا عن الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد أن الهدف من هذا الحوار الموسع كان الاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالملف، بما يسهم في وضع ضوابط عملية وقابلة للتطبيق، تضمن توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

وأشار إلى أنه جرى بحث تخصيص شرائح للطفل وفقًا للفئات العمرية وبالاستناد إلى كود تنظيم الاتصالات، بحيث تسمح بالاستخدامات العادية، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات غير الآمنة أو التي يمكن أن تمثل خطورة على الأطفال.

وأوضح أن فلسفة تحركات اللجنة خلال الشهور الماضية تقوم على الوصول إلى استخدام سليم ورشيد وآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاستخدامات السلبية تفوق الإيجابية، وتتراوح نسبتها بين 68 و70%.

أعلن أحمد بدوي أنه سيتم خلال الشهر المقبل عرض تعديلات على قانون تقنية المعلومات أمام مجلس النواب، بهدف تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجة عدد من القضايا، من بينها السب والقذف، والشائعات، والمراهنات الإلكترونية، والنصب الإلكتروني.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمه بتوصية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حجب تطبيقات الزواج الرقمية، باعتبار أنها مخالفة لقانون تقنية المعلومات وتقع تحت مسمى حرمة الحياة الخاصة.