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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: الدولة لا تحدد عدد الأطفال.. ونستهدف المباعدة بين الحملين من 3 إلى 5 سنوات

الأطفال
الأطفال
رحمة سمير

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن الدولة لا تستهدف تحديد عدد الأطفال الذي تنجبه الأسرة، وإنما تسعى إلى تحقيق المباعدة بين الحملين، بما يضمن صحة أفضل للأم والطفل ونشأة جيدة للأطفال.

وأوضحت “الألفي” خلال برنامج يحدث في مصر، أن المستهدف هو أن تكون الفترة بين كل حملين من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد وجود مشكلات صحية متعددة لدى الأطفال عندما تقل فترة المباعدة بين الحملين عن عامين.

وأضافت أن وفيات حديثي الولادة تزيد بنسبة 25% عندما تقل المسافة بين الطفلين عن عامين، كما ترتفع وفيات الأمهات بنسبة 30%، بينما تزيد احتمالات الإصابة بالتوحد 4 أضعاف، إلى جانب زيادة معدلات التقزم وضعف الأداء المدرسي 3 أضعاف.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تحدثت مع المواطنين حول المباعدة بين الحملين، موضحة أن الهدف هو الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات، وليس منع الأسرة من الإنجاب.

وأكدت الألفي أن استطلاعًا أُجري في 15 محافظة أظهر أن 92% من الأمهات يعتبرن أبناءهن أهم شيء في حياتهن، مشيرة إلى أن توعية الأسر بفوائد المباعدة تهدف إلى مساعدتها على توفير صحة أفضل لأطفالها.

وأوضحت أن الأسرة متوسطة الدخل تنفق نحو 45% من دخلها على الصحة والتعليم، لافتة إلى أن الاهتمام بصحة الطفل خلال السنوات الأولى من عمره يساعد على تحسين صحته وأدائه.

وأضافت أن الفترة التي تمتد إلى 3 سنوات بين الحملين تتيح للأم فرصة أكبر للاهتمام بالطفل، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن 85% من الأداء الذهني للطفل يتكون خلال أول عامين من عمره.

وتابعت أن تحسين صحة الأطفال وتربيتهم لا ينعكس فقط على الأسرة، وإنما يساعد أيضًا على بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلم والنمو.

وأكدت وزارة الصحة في مبادرة «الألف يوم الذهبية» أهمية المباعدة بين الحملين المتتاليين من 3 إلى 5 سنوات، باعتبارها أحد محاور رعاية الأم والطفل.

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التربيةوالتعليم التنميةالسكانية صحةالأم_والطفل التوعيةالصحية تنظيمالأسرة

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