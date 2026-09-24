مقتل نازحين في قصف حوثي استهدف مدرسة بمديرية المضاربة غرب لحج

سقط قتلى وجرحى من النازحين والمدنيين، مساء الأربعاء، جراء قصف بصواريخ باليستية استهدف مناطق في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، جنوب غربي اليمن، بينها مدرسة تؤوي أسرًا نازحة من مناطق مجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثيين أطلقت أربعة صواريخ باليستية باتجاه مناطق الملبية والرويس ومحيط سوق الحيمة، فيما أصاب أحد الصواريخ مدرسة «عمرو بن العاص» في منطقة الملبية، التي تحولت إلى مركز مؤقت لإيواء نازحين، بينهم أسر قادمة من مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.

وأشارت تقارير محلية إلى سقوط 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية، بينما تحدثت مصادر أخرى في وقت سابق عن أعداد أقل، ما يعكس استمرار تحديث الحصيلة مع تواصل عمليات الإنقاذ والإسعاف في موقع القصف.

وأدى استهداف المدرسة، التي تضم أسرًا نزحت من مناطق تشهد مواجهات، إلى حالة من الذعر بين النازحين، خصوصًا النساء والأطفال، فيما تحرك سكان المنطقة وفرق الإسعاف لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المنشآت الطبية القريبة.

ويأتي القصف في ظل تصعيد عسكري تشهده جبهات غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المناطق المحيطة بمحافظة لحج وتعز.

وتبرز الواقعة المخاوف بشأن سلامة المدنيين والنازحين في مناطق التماس، خصوصًا مع تعرض مناطق سكنية ومنشآت تستخدم لأغراض الإيواء للقصف. ولم يصدر حتى الآن، وفق المصادر التي اطلعت عليها التقارير، بيان مستقل من الأمم المتحدة أو جهة دولية يؤكد بصورة نهائية حصيلة الضحايا أو يحدد المسؤولية عن القصف.