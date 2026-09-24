رئيس الوزراء: دور اليونسكو في صون التراث يسهم بدعم الأولويات الوطنية للدول الأعضاء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمدير العام لليونسكو، معرباً عن الاعتزاز بتولي مسئول مصري ذي خبرات علمية وتنفيذية كبيرة هذا المنصب الدولي الرفيع، مشيراً إلى مواصلة دعم مصر له؛ بالنظر إلى أن نجاحه يمثل نجاحاً لمصر وأفريقيا والعالم العربي ودول الجنوب.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الآفاق الواعدة لتوطيد أواصر التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف مجالات عملها، لا سيما التعليم، والثقافة، والعلوم، ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورها المحوري في صون التراث، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية للدول الأعضاء وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود المدير العام ونجاحه في تمرير رؤيته للإصلاح الإداري في "اليونسكو" وإعادة هيكلتها، بما يدعم ولايتها ويحقق أهدافها.

بدوره، أعرب الدكتور خالد العناني عن ترحيبه بهذا اللقاء، وتقديره البالغ لثقة ودعم مصر المستمرين له، مؤكدا الدور الايجابي المهم الذي تقوم به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، ومثمناً جهودها المُقدرة في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وعرض مدير عام المنظمة أبرز ملامح رؤيته بشأن أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، اتصالاً بتعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات العالمية، خصوصاً في ظل تنامي الصراعات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، وتأثيراتها على قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والإعلام.

كما أشار الدكتور خالد العناني إلى عددٍ من آفاق التعاون المقترحة لدعم المشروعات المُشتركة بين المنظمة ومصر في العديد من المجالات، والفرص الواعدة للتعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.