شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ملامح التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا، في المباراة المقرر لها 25 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: ''أعتقد حسام حسن مش هيخرج عن تشكيلة كأس العالم، التشكيل المتوقع لمنتخبنا أمام أنجولا هيكون: مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، أو عبد المنعم وحسام عبد المجيد، أو حسام وربيعة، هنا الـ 3 أحلى من بعض الحقيقة، ياسر إبراهيم لو موجود كان هيلعب أساسي من رأيي، معاهم يا أما فتوح أو كريم حافظ، لكن غالبًا فتوح".

وتابع: " في حيرة لكن حيرة حلوة، مهند لاشين أو صابر أو زيزو على حسب هيلعب بـ 2 رقم 6، ومحمد صلاح أعتقد أساسي، إمام عاشور أساسي رغم إنه ملعبش كتير لكن الاحتياج له ممكن يكون أكتر، ونفس الكلام على زيكو حسب حالته حتى لو كان على الدكة بينزل وبيكسر الدنيا، في الهجوم في عمر مرموش أو حمزة عبد الكريم وهيثم حسن، عندك الحمد لله على الأقل 5 أوراق بديلة غير الأسماء اللي مقلتهاش، بالنسبة للمنتخب ده أمر جيد ومرتاح أن يكون عندك البدلاء على المستوى المطلوب''.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يخوض تدريبه اليوم بإستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.