أمانة الدفاع والأمن القومي بـ"الجبهة الوطنية" تدعو لتطوير الخطاب الإعلامي ودعم الاقتصاد الحقيقي

عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية اجتماعاً موسعاً، برئاسة الفريق طارق سلام، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران أمين عام الحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب؛ لمناقشة أبرز مهددات الأمن القومي المصري على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبحث سبل وآليات التعامل معها بما يحقق الصالح العام للمواطن والدولة.

واستهل الفريق طارق سلام الاجتماع باستعراض شامل للتحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مشيراً إلى أن التهديدات الإسرائيلية تأتي في المقدمة، إلى جانب التوترات الإقليمية بالدول المجاورة، وتداعيات ملف مياه النيل مع إثيوبيا، فضلاً عن انعكاسات الحرب الإيرانية / الأمريكية الاسرائيلية وأثرها على سوق الطاقة العالمي والأوضاع الأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمضيقي هرمز وباب المندب وتهديدات الحوثيين في اليمن.

ومن جانبه، تناول الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، انعكاسات هذه التهديدات على الوضع الداخلي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة قيام وسائل الإعلام المختلفة بإبراز الجهود المبذولة لأجهزة الدولة في البناء والتطوير، والتي كانت محل اشادة من مختلف المؤسسات الدولية.

وشدد رئيس الحزب على ضرورة صياغة خطاب إعلامي وشعبي أكثر إيجابية واتساقاً مع توجهات الدولة، يحترم عقلية المواطن ويصارحه في مختلف القضايا.

كما حذر في الوقت ذاته من أزمة تراجع منظومة القيم نتيجة للظروف الاقتصادية والخلل الديموغرافي، داعياً إلى توجيه بوصلة الاستثمار نحو قطاعات إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل كريمة، بعيداً عن الملاذات التقليدية (العقارات والذهب والدولار)، ومؤكداً أن الرؤية التي وضعها السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تتطلب من المعنيين تحويلها إلى سياسات وخطط وبرامج تنفيذية واضحة.

وفي سياق متصل، استعرض المستشار محمد عمران أمين عام الحزب، رؤية وتحركات الحزب خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، سواء علي مستوى الأمانات المركزية او الجغرافية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من اقتراحات أعضاء الأمانة بشأن العمل التنظيمي للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره، أكد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، على الدور المحوري للدولة والأحزاب في ضبط المشهد الإعلامي، مؤكداً ضرورة تناول الإعلام للتحديات التي تواجه الدولة ومصارحة المواطن بها، من أجل العمل على وحدة الصف وتقوية دعائم المجتمع المصري.

وشهد اجتماع أمانة الدفاع والأمن القومي، استعراضاً لدراسة بحثية قدمها عصو الأمانة اللواء محمد مندور، تناولت بالتحليل مهددات الأمن القومي وتداعياتها على مصر، مع طرح حزمة من الإجراءات الاستباقية والحلول المقترحة للتعامل معها.

وفي السياق ذاته، طرح اللواء هاني عبداللطيف عضو الأمانة، تصوراً لصياغة رؤية مستقبلية متكاملة لتحركات الحزب خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من أيديولوجية الحزب الداعمة لجهود الدولة والرامية إلى تحسين الأوضاع الداخلية.

واختتم الفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع والأمن القومي الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي للأمانة في رصد وتحليل التحديات، وصياغة مقترحات وحلول عملية، ورفعها لقيادات الحزب لتوظيفها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.