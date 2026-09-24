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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: ندعم جهود المحافظات للتوسع في أعمال التشجير

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال نقل شجرة عملاقة بمنطقة مصر الجديدة بعد سقوطها بشكل مفاجىء على أحد العقارات المجاورة لها بالمنطقة ، حيث تم الاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التى وفرتها الدولة، لنقل الشجرة في موقع مجاور لها ، واستمرت الأعمال لنحو ٦ ساعات من العمل المتواصل لنقل الشجرة والتي بدأت بحفر الموقع الجديد لإعادة زرع الشجرة، ثم رفعها من الموقع القديم، ونقلها للموقع الذى تم اعداده لاعادة زراعتها ثم إنزالها وزراعتها مرة أخري باستخدام معدات نقل الأشجار والنخيل. 

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والفرق الفنية المتخصصة في الحفاظ علي الشجرة وعدم إزالتها وإعادة زراعتها في موقع آخر بعد الاستعانة بالمعدات الحديثة والمتخصصة التى وفرتها الدولة في نقل الأشجار لتنفيذ عملية النقل بما ساهم في نقلها بعد تنفيذ أعمال فنية دقيقة للحفاظ على جذورها وسلامتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  على استمرار الوزارة في دعم جهود المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة ورفع كفاءة المناطق المفتوحة والجزر الوسطى والمحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين البيئة الحضرية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن التعامل مع الشجرة تم فى إطار الاستراتيجية التى تنتهجها محافظة القاهرة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخضير القاهرة، وجهود الدولة فى الحفاظ على الأشجار المعمرة، والمساحات الخضراء بالعاصمة.

وأشار د.إبراهيم صابر إلى أنه فور ميل الشجرة وهى من نوع ( بونسيانا ) تم  اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين العقار،  والمارة، مع الحفاظ على الشجرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن المتخصصين من هيئة نظافة وتجميل القاهرة قاموا بإعداد موقع جديد لنقل الشجرة ملاصق للمكان الذى سقطت به وإعادة زراعتها للحفاظ عليها بالاستعانة باحدث المعدات المتخصصة في الدولة .

وتابع محافظ القاهرة مراحل رفع ونقل الشجرة، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على جذورها وسلامتها خلال عملية النقل، وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين العاملين والمارة حتى الانتهاء من زراعة الشجرة فى مكانها الجديد.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ القاهرة نقل شجرة

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