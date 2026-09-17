الجبهة الوطنية تواصل دعم الطلاب.. توزيع مستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في وديان دهب

واصلت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، للعام الثاني على التوالي، تنفيذ مبادرتها المجتمعية لتوفير وتوزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية على الطلاب من الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة دهب وعدد من الوديان التابعة لنطاق إدارتي دهب التعليمية والأزهرية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتستهدف المبادرة دعم الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب خلال العام الدراسي.

وتشمل المناطق المستفيدة من المبادرة مدينة دهب، إلى جانب وادي مجيرح والنواميس ووادي غزالة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس مدينة دهب، برئاسة اللواء عماد فاروق، والجهات التعليمية المعنية، بما يسهم في وصول المستلزمات إلى الطلاب المستهدفين.

وتتضمن المستلزمات المدرسية المقدمة لكل طالب 3 كشاكيل، و6 كراسات، وكراسة رسم، وأستيكة، ومسطرة، وبراية، وقلمين جافين، وقلمين رصاص، بالإضافة إلى علبة ألوان مكونة من 6 ألوان.

وتأتي المبادرة في إطار استمرار الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا مع بداية العام الدراسي، وتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية للطلاب، بما يساعد الأسر على مواجهة الالتزامات المرتبطة بالعملية التعليمية.

وأكد السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، أن استمرار المبادرة للعام الثاني يعكس حرص أمانة الحزب على مواصلة دورها المجتمعي، ودعم الطلاب، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار المبادرات التي ترتبط باحتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وشارك في الإشراف على تنفيذ المبادرة الشيخ محمد عودة ناصر، أمين تنظيم مدينة دهب، و محمد شقوير، أمين التعليم بمدينة دهب، إلى جانب المشاركين في تنظيم عملية توزيع المستلزمات على الطلاب بالمناطق .