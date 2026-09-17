قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبهة الوطنية تواصل دعم الطلاب.. توزيع مستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في وديان دهب

الادوات المدرسية التى وزعها فى وديان دهب
الادوات المدرسية التى وزعها فى وديان دهب
ايمن محمد

واصلت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، للعام الثاني على التوالي، تنفيذ مبادرتها المجتمعية لتوفير وتوزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية على الطلاب من الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة دهب وعدد من الوديان التابعة لنطاق إدارتي دهب التعليمية والأزهرية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتستهدف المبادرة دعم الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب خلال العام الدراسي.

وتشمل المناطق المستفيدة من المبادرة مدينة دهب، إلى جانب وادي مجيرح والنواميس ووادي غزالة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس مدينة دهب، برئاسة اللواء عماد فاروق، والجهات التعليمية المعنية، بما يسهم في وصول المستلزمات إلى الطلاب المستهدفين.

وتتضمن المستلزمات المدرسية المقدمة لكل طالب 3 كشاكيل، و6 كراسات، وكراسة رسم، وأستيكة، ومسطرة، وبراية، وقلمين جافين، وقلمين رصاص، بالإضافة إلى علبة ألوان مكونة من 6 ألوان.

وتأتي المبادرة في إطار استمرار الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا مع بداية العام الدراسي، وتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية للطلاب، بما يساعد الأسر على مواجهة الالتزامات المرتبطة بالعملية التعليمية.

وأكد السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، أن استمرار المبادرة للعام الثاني يعكس حرص أمانة الحزب على مواصلة دورها المجتمعي، ودعم الطلاب، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار المبادرات التي ترتبط باحتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وشارك في الإشراف على تنفيذ المبادرة الشيخ محمد عودة ناصر، أمين تنظيم مدينة دهب، و محمد شقوير، أمين التعليم بمدينة دهب، إلى جانب المشاركين في تنظيم عملية توزيع المستلزمات على الطلاب بالمناطق .

جنوب سيناء دهب أدوات مدرسية حزب الجبهة وديان طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير "أبوفانا" بملوي بعد ترميمها

قافلة بيطرية مجانية بأسيوط

"الزراعة" تُنفّذ قافلة بيطرية مجانية بأسيوط لفحص وعلاج 591 رأس ماشية

الطلاب

ولادنا خرجوا لوحدهم.. غضب أولياء أمور طلاب بالمنيا بسبب الانصراف المبكر

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد