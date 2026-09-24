ميسي يقترب من لحظة الوداع.. ترتيبات خاصة لمباراته الأخيرة مع الأرجنتين

كشف الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، عن تفاصيل استعدادات النجم ليونيل ميسي لخوض مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، والمقرر أن تكون أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل على ملعب «المونيمونتال».

وقال إيدول إن ميسي من المنتظر أن يصل إلى الأرجنتين يومي 4 أو 5 أكتوبر، استعدادًا للمشاركة مع المنتخب في المباراة المرتقبة أمام بنين، والتي قد تشهد لحظة وداع خاصة للنجم الأرجنتيني.

وأوضح الصحفي أن مراسم وداع ميسي المتوقعة قد تتضمن لافتات وأعلامًا ضخمة، إلى جانب عرض مقاطع فيديو ومشاركة عدد من الضيوف، في أجواء احتفالية تليق بمسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.

وأشار إيدول إلى إمكانية منح ميسي الميكروفون عقب نهاية المباراة، من أجل إلقاء كلمة وداعية أمام الجماهير الحاضرة في ملعب «المونيمونتال».

واختتم الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن إمكانية حديث ميسي أمام الجماهير ستتوقف على حالته عقب المباراة، قائلًا إنه لا يعلم ما إذا كان النجم الأرجنتيني سيكون في حالة تسمح له بالتحدث أم لا.

وتحظى مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين بمكانة استثنائية، بعدما قاد «التانجو» لتحقيق عدد من الألقاب، أبرزها كأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب لقب كوبا أمريكا.