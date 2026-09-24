توفيق السيد: مباراة واحده فقط شهدت خطأ تحكيمي مؤثر على النتيجة

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام على عدم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجة المباريات في الدوري المصري خلال الموسم الحالي باستثناء لقاء الجونة والمقاولون

وقال توفيق السيد في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس: التحكيم لن يكون مرضيًا للجميع، والأخطاء التحكيمية لم تؤثر سوى على نتيجة مباراة الجونة والمقاولون العرب بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، ولا يوجد أي مشكلة في الاعتراف بالأخطاء، وأرى أن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن.

وواصل: الأخطاء التحكيمية ستظل موجودة، وهدفنا داخل لجنة الحكام هو تقليل الأخطاء قدر الإمكان. شاهدنا كوارث في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وما حدث في انجلترا من هدف مانشستر سيتي في شباك اليونايتد، وعندما نشاهد ذلك وهم يمتلكون افضل حكام وأحدث تقنيات (نقول الحمد لله على التحكيم في مصر).

واضاف: اللجنة حريصة على العدالة والشفافية، والكابتن محمود البنا تحدث عن حالة مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة، وفي لقاء الأهلي وزد كان هناك بطاقة صفراء لم تحتسب ضد عبدالله بكري لم يحستب، والكابتن عصام عبدالفتاح انزعج من عدم وجود قرار في هذه الحالة لأن هناك لقطة ثانية كانت ستكون طرد لنفس اللاعب، بعيدًا عن لقطة علي محمود.

واكمل : أحيانًا يواجه حكم الفيديوهات بعض الصعوبات، ولعبة بنتايك في لقاء الزمالك وأبوقير للأسمدة لم تعرض لسبب أو لأخر في النقل التليفزيوني، وبالعين المجردة هدف الزمالك الذي سجله محمد إسماعيل "سليم".

وأوضح : كان هناك تقصير في حق الحكام، من معسكرات ومحاضرات، وكان بعضهم يُحكم وفقًا لرؤية أوسكار رئيس اللجنة السابق، لكن حاليًا اللجنة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير حكام الكرة المصرية، وهناك معسكرات بالتعاون مع الاتحاد الدولي، تحت إشراف عصام عبدالفتاح.

وأردف: لجنة الحكام كان عنده فكر بتشكيل إدارات داخل اللجنة، ولذلك تم الاستعانة بـ جمال الغندور رئيسًا للجنة التطوير، ومعه البنا والحنفي وفهيم عمر ودجيش والصباحي واللجنة تسير بشكل جيد. فيما يتولى محمود عاشور مسئولية تقنية الفار، والذي حقق انجازًا تاريخيًا في كأس العالم ووجوده في 8 لقاءات. وهناك محمد حسن الذي ادار نهائي كأس العالم لكرة الصالات. والموجود في إدارة شئون المناطق.

وأوضح: المرشحون لحكام الفار دوليا، محمود دسوقي، خالد جمال الغندور، وهما يمتلكان الخبرات، وفي النهاية لجنة الحكام تجتمع لاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة وكون خالد نجل الكابتن جـمال الغندور، أمر لا علاقة له بالاختيار، وبالتأكيد هو يتمنى وجود نجله، ولكنه بالفعل ابتعد عن الملف وترك المهمة للجنة..

وواصل : وهناك عبدالعزيز السيد ووائل فرحان وطارق مجدي.. وكلهم أولادي وأصدقائي. وأي حكم سيقع عليه الاختيار نتمنى لهم التوفيق ولو كان القرار بيدي ساختار الجميع في القائمة الدولية. ولا استطيع تفضيل أي واحد عن الآخر.

وأشار إلى أنه لا نمانع أن يقوم أي نادٍ بالاستماع للفار، ولكن وفقًا لمعايير معينة ومحددة، وكان الأمر محل دراسة في بداية الموسم، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

واختتم عضو لجنة الحكام تصريحاته قائلا :أقيم التحكيم المصري بـ8 من عشرة في الجولات الماضية.