أمريكا تدرس الانسحاب من وكالة الطاقة الدولية إذا لم تتوافق بشأن قضايا المناخ

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن الولايات المتحدة قد تدرس الانسحاب من وكالة الطاقة الدولية؛ إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن قضايا المناخ، مؤكدًا أن تفضيله هو إصلاح الوكالة بدلًا من مغادرتها.

وأضاف رايت خلال فعالية استضافتها صحيفة وول ستريت جورنال في نيويورك: «إما أن نصلح وكالة الطاقة الدولية أو نغادرها، وتفضيلي القوي هو إصلاحها».

وتقدم وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، الأبحاث والبيانات للحكومات الصناعية منذ أكثر من نصف قرن، لمساعدتها في صياغة سياساتها المتعلقة بأمن الطاقة والإمدادات والاستثمارات. وتسهم الولايات المتحدة بنحو ربع تمويل الوكالة.

وسعت الوكالة خلال السنوات الأخيرة نطاق اهتمامها ليتجاوز إمدادات النفط والغاز، ليشمل الطاقة النظيفة، مع طلب حكومات الدول الأعضاء تحليلات وتوصيات بشأن تحقيق أهدافها بموجب اتفاق باريس للمناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطاع النفط انتقدا تركيز الوكالة على تغير المناخ، ودعوا إلى أن تركز بصورة أكبر على النفط والغاز والفحم.

وقال رايت، إنه يريد إصلاح الوكالة بما يضمن «التركيز على مهمتها الأساسية وتنفيذها بشكل جيد ومدروس»، بدلًا من إعداد سيناريوهات وصفها بأنها تحظى بشعبية سياسية أكبر.